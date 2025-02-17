ننشر أسماء المتوفين الـ10 ضحايا عقار كرداسة المنهار

لقي 10 أشخاص مصرعهم بينما أصيب 3 آخرين إثر انهيار عقار مكون من 3 طوابق بمنطقة كرداسة بمحافظة الجيزة.

وجاءت اسماء المتوفين كالتالي:

محمود سيد حزين، 25 سنة إنجي سليمان محمود، 25 سنة هاني سامي عبدالعزيز، 22 سنة رحيل حسين عطية، 18 سنة أحمد يحيى توفيق، 30 سنة عمر جابر عبدالمنعم، 26 سنة محمود جمعة دكروري، 24 سنة أشرف عمر فرغلي، 39 سنة سليمان ناجي سليمان، 26 سنة محمود أحمد خطاب، 39 سنة

مصرع 10 أشخاص إثر إنهيار عقار بكرداسة

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغاً بحدوث إنهيار عقار بمنطقة كرداسة وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ البري وبالفحص إنهيار عقار مكون من 3 طوابق وتسبب في وفاة 10 أشخاص بينما أصيب 3 آخرين، وجري نقل جثامين المتوفين إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة فيما تم نقل المصابين إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.