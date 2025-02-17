ads
الإثنين 17 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ننشر أسماء المتوفين الـ10 ضحايا عقار كرداسة المنهار

العقار المنهار
العقار المنهار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

لقي 10 أشخاص مصرعهم بينما أصيب 3 آخرين إثر انهيار عقار مكون من 3 طوابق بمنطقة كرداسة بمحافظة الجيزة.

وجاءت اسماء المتوفين كالتالي:

  1. محمود سيد حزين، 25 سنة
  2. إنجي سليمان محمود، 25 سنة
  3. هاني سامي عبدالعزيز، 22 سنة
  4. رحيل حسين عطية، 18 سنة
  5. أحمد يحيى توفيق، 30 سنة
  6. عمر جابر عبدالمنعم، 26 سنة
  7. محمود جمعة دكروري، 24 سنة
  8. أشرف عمر فرغلي، 39 سنة
  9. سليمان ناجي سليمان، 26 سنة
  10. محمود أحمد خطاب، 39 سنة

مصرع 10 أشخاص إثر إنهيار عقار بكرداسة 

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغاً بحدوث إنهيار عقار بمنطقة كرداسة وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ البري وبالفحص إنهيار عقار مكون من 3 طوابق وتسبب في وفاة 10 أشخاص بينما أصيب 3 آخرين، وجري نقل جثامين المتوفين إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة فيما تم نقل المصابين إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

أسماء المتوفين الأجهزة الأمنية أصيب 3 آخرين 10 اشخاص امن الجيزة بمديرية أمن الجيزة بمحافظة الجيزة عقار كرداسة عقار مكون من 3 طوابق قوات الإنقاذ البري محافظة الجيزة مديرية امن الجيزة مصرع 10 أشخاص وفاة 10 أشخاص