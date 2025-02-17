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الإثنين 17 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

رئيس جامعة جنوب الوادي يشارك في ملتقى الجامعات المصرية البريطانية

ملتقى الجامعات المصرية
ملتقى الجامعات المصرية
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شارك الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، في ملتقى الجامعات المصرية البريطانية، الذي يقام برعاية الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي. 

وينظم الملتقى المجلس الأعلى للجامعات، بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني، وبالشراكة مع الغرفة التجارية البريطانية المصرية، والسفارة البريطانية في مصر، والمكتب الثقافي و التعليمي المصري في لندن، وذلك بمشاركة واسعة من الجانبين المصري والبريطاني بحضور الدكتور محمد وائل عبد العظيم نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا و البحوث ، الدكتور خالد بن الوليد الاستاذ بكليةالعلوم ومدير المركز الاقليمي للتحالف والتنمية.

وأوضح الدكتور عكاوي أن مشاركة الجامعة تأتي في إطار الحرص على تعزيز فرص التعاون المشترك، ودعم التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف في المجالات البحثية والأكاديمية.

وأضاف أن وفد الجامعات البريطانية يضم ٧ جامعات، مشيرًا إلى أنه تم خلال اللقاء مناقشة تطوير البرامج الأكاديمية، وعقد بروتوكولات تعاون، وتعزيز الشراكة في مجالات الابتكار والبحث العلمي.

 

جامعة جنوب الوادي الجامعات المصرية البريطانية وزير التعليم العالي والبحث العلمي