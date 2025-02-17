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الإثنين 17 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه على جنين ومخيمها لليوم الـ28 على التوالي

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي
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يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على مدينة (جنين) ومخيمها لليوم الثامن والعشرين على التوالي، مُخلفا 25 شهيدًا فلسطينيا وعشرات الإصابات ودمار واسع في البنية التحتية والممتلكات.

 وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم /الاثنين/ أن جرافات الاحتلال الإسرائيلي شرعت في شق شوارع جديدة بمخيم جنين، امتدادا من شارع مهيوب حتى حارة جورة الذهب، ومن غرب المخيم الجديد حتى حارة عبد الله عزام، ومن حارة الوهدان باتجاه جورة الذهب، بالإضافة لشق طريق من منطقة الجبل حتى منتصف المخيم، كما وسعت شوارع أخرى داخل المخيم.

وأشارت الوكالة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي أغلق جزءًا من شارع مهيوب بالسواتر الترابية، كما أغلق الاحتلال مدخل المخيم الجديد.

وفي سياق متصل، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدخل بلدة العيسوية شمال شرق القدس.
 

الاحتلال الإسرائيلي جنين