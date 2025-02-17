جامعة جنوب الوادى تبدأ مشاركاتها بالنسخة السادسة لمهرجان ألعاب الجنوب بالأقصر

بدأت جامعة جنوب الوادى مشاركتها في مهرجان ألعاب جامعات الجنوب النسخة السادسة الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة بالمدينة الشبابية الدولية بالأقصر تحت شعار "شباب جامعات الجمهورية الجديدة" برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر.

تحت رعاية الدكتور احمد عكاوى رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور بدوى شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وذلك خلال الفترة من 15 – 18 فبراير الجارى بعدد 29 طالب وطالبة وهيئة إشراف في العاب ( كرة الطائرة ، ثلاثيات كرة السلة ،تنس الطاولة) طلبة وطالبات وكرة القدم طالبات ، وبدأت الجامعة نتائجها المتميزة بحصول حصلت الطالبة بسنت صبحي كلية التربية علي المركز الثالث في منافسات تنس الطاولة.

ويذكر أنه يشارك فى المهرجان 300 طالبا وطالبة يمثلون 9 جامعات وهي: (المنيا، سفنكس، أسيوط، سوهاج، جنوب الوادي، أسوان، وزارة التعليم العالي، الوادي الجديد، والأقصر، وتقام جميع المنافسات على ملاعب المدينة الشبابية بالطود، حيث سيتم تتويج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى وتوزيع الجوائز والميداليات والكؤوس على الفرق المتألقة.