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الإثنين 17 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

سلسلة زلازل تضرب نابولي الإيطالية

زلزال
زلزال
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تعرضت مدينة نابولي الإيطالية، لسلسلة من الزلازل، كان أقوى الزلازل بقوة 3.9 درجة على مقياس ريختر، وفقاً للمعهد الوطني الإيطالي للجيوفيزياء وعلم البراكين.

وقع الزلزال الأقوى في حوالي الساعة 20:00 صباحاً (23:20 بتوقيت غرينتش) في منطقة حقول فليغريان البركانية، وهي منطقة شديدة النشاط البركاني على بُعد عدة كيلومترات من وسط المدينة. ويعد هذا الزلزال هو الثاني الذي تصل قوته إلى 3.9 درجة في أقل من 12 ساعة.

على مدار الأيام الثلاثة الماضية، تعرضت المنطقة لعدة زلازل بلغت قوتها 2 درجة أو أكثر، وفقاً لوكالة الأنباء الإيطالية "أنسا".

لم ترد أي تقارير أولية عن أضرار أو إصابات، لكن تم إغلاق المدارس في مدينة بوزويلو يوم الإثنين كإجراء احترازي، حسبما أفاد العمدة جيجي مانزوني.

تعتبر منطقة حقول فليغريان البركانية واحدة من أكبر البركانات النشطة في أوروبا، وتشهد حالياً موجة جديدة من النشاط الزلزالي والبركاني.

مدينة نابولى الزلازل