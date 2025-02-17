ترامب: الرئيس الروسي يريد وقف الحرب في أوكرانيا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يتم قريباً، وأن بوتين يرغب في "وقف" القتال في أوكرانيا.

وأوضح ترامب، أنه لا يوجد موعد محدد للاجتماع، لكنه قد يكون قريباً جداً، مشيراً إلى أنه سيلتقي بوتين في السعودية لوضع حد للغزو الروسي.

تصريحات ترامب تأتي في وقت يستعد فيه وزير خارجيته ماركو روبيو لقيادة وفد أمريكي إلى الرياض لإجراء محادثات مع المسؤولين الروس. لم يتضح إذا كانت أوكرانيا ستشارك في النقاشات.

ترامب أكد أن بوتين يريد إنهاء الحرب، مضيفاً أنه كان قد تحدث معه هاتفياً عن هذا الموضوع. وأشار ترامب إلى أن بوتين لن يشن غزواً كاملاً لأوكرانيا، وأن كلا من بوتين وزيلينسكي يريدان إنهاء الصراع.

من جانبه، اعتبر الرئيس الأوكراني زيلينسكي أن بوتين لا يسعى للسلام، داعياً إلى عدم الوثوق به.