واشنطن: أوكرانيا وأوروبا ستشاركان بأي محادثات سلام حقيقية مع روسيا

أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن أمريكا وأوروبا ستشاركان في أي مفاوضات حقيقية لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وقال روبيو - في تصريحات أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية اليوم /الاثنين/ - إن "التفاوض لم يدخل مرحلة جادة بعد، وإذا أحرزت المحادثات الأولية تقدما بين واشنطن وموسكو فى السعودية، فسيتم إشراك الأوكرانيين وأوروبيين آخرين".

واعتبر روبيو أن الأيام القليلة المقبلة ستحدد مدي جدية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن السلام في أوكرانيا.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن في وقت سابق، أنه قد يلتقي "قريبا جدا" مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمناقشة إنهاء الحرب في أوكرانيا.

يذكر أن المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، قال إنه سيتوجه إلى السعودية لبحث القمة مع روسيا، الهادفة لإيجاد حل للأزمة في أوكرانيا.

