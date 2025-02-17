أسعار الذهب اليوم الاثنين 17 فبراير 2025

استقرت أسعار الذهب والسبائك في مصر، اليوم الاثنين 17 فبراير 2025 بعد سلسلة ارتفاع للمعدن عالميا على وقع خفض الفائدة الأمريكية وحرب أمريكا التجارية مع الصين، والتي من شأنها أن تعزز صعود المعدن النفيس عالميا، وفق قوائم أسعار الذهب في اتحاد الغرف التجارية.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 4669 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3985 جنيها.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3501 جنيه.

سعر الجنيه الذهب في مصر

سجل سعر الجنيه الذهب حوالي 32680 جنيها.

سعر سبيكة عالميا

سجل سعر الأونصة عالميا 2844 دولار.

واستطاع الذهب العالمي أن يسجل ارتفاع للأسبوع السابع على التوالي وذلك على الرغم من التراجع الذي سجله أمس، ليتمكن من تسجيل مستوى تاريخي خلال الأسبوع الماضي بدعم من ارتفاع الطلب على الذهب كملاذ آمن في الأسواق المالية.

وسجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.7% ليسجل أعلى مستوى تاريخي عند 2942 دولارا للأونصة، وأغلق تداولات الأسبوع عند 2882 دولارا للأونصة، وفق جولد بيليون.

وخلال جلسة أمس انخفض سعر الذهب العالمي بنسبة 1.6% ليسجل أدنى مستوى عند 2877 دولارا للأونصة، وذلك بسبب عمليات البيع لجني الأرباح على الذهب قبل نهاية الأسبوع خاصة بعد المستويات القياسية التي سجلها خلال الأسبوع الماضي.