مصرع 9 أشخاص جرَّاء فيضانات في شرق الولايات المتحدة

لقي نحو 9 أشخاص حتفهم في مناطق مختلفة من شرق الولايات المتحدة، بما في ذلك 8 أشخاص في ولاية كنتاكي التي تعرضت لأمطار غزيرة تسببت في فيضانات مميتة، مما دفع خدمات الطوارئ إلى حالة تأهب، حسبما أفادت السلطات المحلية يوم الأحد.

وأعلن حاكم ولاية كنتاكي آندي بيشير في مؤتمر صحفي: "نؤكد أن 8 أشخاص على الأقل فقدوا حياتهم في كنتاكي". وأوضح الحاكم أن معظم الضحايا كانوا قد حوصروا داخل مركباتهم وسط المياه، من بينهم أم وطفلها. وأضاف: "نتوقع أن يرتفع عدد الوفيات". في الوقت نفسه، تم إنقاذ أكثر من ألف شخص في الساعات الأربع والعشرين الأولى بعد الكارثة في المنطقة، حيث تم إعلان حالة الطوارئ. وحث الحاكم السكان على "تجنب الطرقات" في تلك الأثناء.

ووفقًا لعدد من وسائل الإعلام الأمريكية، لقي شخص آخر حتفه في أتلانتا بولاية جورجيا بسبب سوء الأحوال الجوية. وأفادت التقارير أن الوفاة ناتجة عن سقوط شجرة كبيرة اقتُلعت من مكانها بفعل الرعد، مما أسفر عن سقوطها على منزل الضحية صباح الأحد، كما نقلت وسائل الإعلام عن الكابتن سكوت باول، مسؤول خدمة الإطفاء المحلية.

وتستمر موجة من البرد والأمطار والرياح الشديدة في اجتياح أجزاء من وسط وشمال شرق الولايات المتحدة. وفي نشرة التنبؤات الجوية الصادرة أمس عن دائرة الأرصاد الوطنية، حذرت الهيئة من أن "كتلة هوائية قطبية شديدة البرودة ستؤثر على وسط الولايات المتحدة هذا الأسبوع، مما يؤدي إلى موجة برد قياسية"، مع توقع انخفاض درجات الحرارة إلى -60 درجة فهرنهايت (-51 درجة مئوية).