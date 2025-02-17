ميلاد ليلى مراد الـ 107.. قيثارة الفن وصاحبة أعلى أجر في السينما

تحل علينا ذكرى ميلاد قيثارة الفن ليلى مراد الـ 107، التي ولدت في مثل هذا اليوم عام 1918، تعد من أبرز المغنيات والممثلات في الوطن العربي في القرن العشرين، وكانت صاحبة أعلى أجر في تاريخ السينما المصرية.

حصلت "ليلى مراد" على 13 ألف جنيه، وأسهمت الفنانة في إثراء الحياة الفنية وخاصة السينمائية بما قدمته من أفلام مؤثرة حتى وقتنا هذا.

ليلى مراد وبدايتها الفنية

ولدت الفنانة ليلى مراد في أسرة يهودية الأصل، كان اسمها الحقيقي "ليليان"، والدها هو المطرب والملحن إبراهيم زكي موردخاي الذي قام بأداء أوبريت العشرة الطيبة الذي لحنه الموسيقار سيد درويش، وأمها جميلة سالومون وهي يهودية مغربية من أصل بولندي.

بدأت الفنانة ليلى مراد حياتها الفنية كمغنية فقط في النسخة الناطقة من فيلم الضحايا عام 1935، ثم وقفت أمام الموسيقار محمد عبدالوهاب والمخرج محمد كريم في أول أفلامها "يحيا الحب"، قدمت خلال مشوارها السينمائي 27 فيلما، وارتبط اسمها باسم الممثل والمنتج والمخرج أنور وجدي بعد أول فيلم لها معه، وكان آخر أفلامها الحبيب المجهول مع الفنان حسين صدقي واعتزلت بعدها العمل الفني، كما قدمت حوالي 1200 أغنية، ولحن لها كبار الملحنين.

ليلى مراد وأنور وجدي

بدأت قصة حب الفنان أنور وجدي مع الفنانة ليلى مراد أثناء تصوير فيلم "ليلى بنت الفقراء"، وأعرب عن حبه لها حيث قال: "يا سلام يا ليلى لو اتجوزتك وعشت معاكي على طول"، لترد عليه بطريقة طريفة: "مرة واحدة كده؟".. ليرد عليها قائلًا: “وفيها إيه يعني، أهو ساعات ربنا يستجيب دعا الواحد، يارب تتجوزيني يا ليلى”.

أثمرت هذه الزيجة عن أعمال فنية رائعة مثل؛ “ليلى بنت الريف، حبيب الروح، الهوى والشباب، غزل البنات، عنبر، قلبي دليلي، بنت الأكابر، ليلى بنت الأغنياء”.

ليلى مراد و قصة اعتناقها الإسلام

روى الكاتب الصحفي محمود معروف قصة اعتناق الفنانة ليلى مراد الإسلام، في إحدى البرامج التليفزيونية، قائلًا: “أن اسمها الاصلي ليليان، وجاءت إلى مصر وامتهنت الغناء والتمثيل، وتعرفت على الفنان الكبير أنور وجدي وتزوجا، رغم أنها كانت يهودية الجنسية، وسكنا وسط القاهرة، بعقار بجواره مسجد”.

وأضاف: “كانت تتشاجر ليلا مع زوجها بسبب صوت الأذان، حيث كانت تلح عليه أن يغادرا هذه الشقة ويسكنا في مكان آخر، وفي يوم من الأيام، أيقظت زوجها الفنان أنور وجدي، من النوم لتخبره أنها معجبة بصوت الأذان، وخاصة جملة (الصلاة خير من النوم)، فعرض عليها زوجها الإسلام فوافقت على الفور، وأخذها صباح اليوم التالي وأشهرت إسلامها بمشيخة الأزهر”.