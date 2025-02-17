ads
الإثنين 17 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

"الاستثمار الأوروبي" ومصرف إسباني يمولان صناعة الرياح الأوروبية بقيمة 500 مليون يورو

بنك الاستثمار الأوروبي
بنك الاستثمار الأوروبي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

وقع بنك الاستثمار الأوروبي مع أحد البنوك التجارية الإسبانية على اتفاق تمويل بقيمة 500 مليون يورو لمساندة صناعة إنتاج طاقة الرياح الأوروبية.

 وذكر بيان صادر عن بنك الاستثمار الأوروبي أن الاتفاقية تسهم في إنشاء محفظة
تمويل بإجمالي مليار يورو وتجذب استثمارات متوقعة بقيمة 8 مليارات يورو لقطاع تصنيع معدات طاقة الرياح.

وأشار إلى أن القرض الموجه لقطاع طاقة الرياح يعمل على إسراع وتيرة إنتاج الطاقة المتجددة وتنمية طاقة الرياح، وتوفير مكونات الصناعة ذات الصلة، والتي تشمل التوربينات والبنية التحتية لتوصيل الشبكة والكابلات ومحطات المحولات.
 

طاقة الرياح بنك الاستثمار الأوروبي طاقة الرياح الأوروبية إسبانيا