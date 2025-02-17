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الإثنين 17 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

مكتبة القاهرة الكبرى تحتفل بذكرى الشاعر صلاح جاهين

الشاعر صلاح جاهين
الشاعر صلاح جاهين
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ينظم قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة الفنان خالد جلال، ممثلا بمكتبة القاهرة الكبرى، احتفالية ثقافية وفنية بعنوان "عمنا صلاح جاهين"في قصر الأميرة سمية كامل بمكتبة القاهرة الكبرى، يوم الأربعاء الموافق 19 فبراير الجاري، في تمام الخامسة مساءً.

تشهد الفعالية أمسية غنية بالتنوع الثقافي والفني، حيث يشارك الشاعر الكبير عادل العثماني، إلى جانب غناء المطرب والملحن حسام حسن، في تقديم أروع أغاني وأشعار الراحل صلاح جاهين التي تحمل في طياتها ذاكرة الفن المصري العريق.

يعتبر هذا الاحتفال بمثابة تكريم مستحق للراحل صلاح جاهين، الذي ترك بصمة كبيرة في مجال الشعر والأغنية المصرية. كما يعكس هذا الحدث الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الثقافة في الحفاظ على التراث الفني المصري وإحياء ذاكرة أعلام الثقافة والفن.

قطاع شئون الإنتاج الثقافي مكتبة القاهرة الكبرى صلاح جاهين