أمين عام "الناتو" يدعو لزيادة الإنفاق الدفاعي لحماية الأمن الأوروبي

شدد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته على أهمية زيادة الإنفاق الدفاعي على التصنيع العسكري لحماية الأمن الأوروبي.

وأكد أمين عام الحلف - في بيان صادر عن "الناتو" - أن أي سلام لأوكرانيا يجب أن يكون دائما وأن يتضمن ضمانات أمنية، للحفاظ على الأراضي الأوكرانية، وحث روته القادة الأوروبيين على اقتراح طرق ملموسة يمكنهم من خلالها المساعدة في التأكد من أن السلام، بمجرد الاتفاق عليه، سيكون دائما.

ورحب الأمين العام لـ«الناتو»، في اجتماعه مع نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، بالتزام الولايات المتحدة بحلف شمال الأطلسي القوي، وأكد أهمية زيادة الاستثمار في الدفاع.

وعقد الأمين العام للناتو، على هامش فعاليات مؤتمر ميونيخ للأمن مجموعة من الاجتماعات الثنائية، بما في ذلك رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي ونائب رئيس الولايات المتحدة جي دي فانس، ووزير خارجية أمريكا ماركو روبيو، والمبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص لروسيا وأوكرانيا كيث كيلوج، ووزير خارجية اليابان تاكيشي إيوايا، ووزير خارجية الصين وانج يي، ووزيرة الدفاع النيوزيلندية جوديث كولينز، ووفد الكونجرس الأمريكي بقيادة السيناتور ليندسي جراهام.

وشارك الأمين العام للناتو، في عدد من فعاليات مؤتمر ميونيخ للأمن من بينها جلسة حول «قيمة الناتو اليوم»، بالإضافة إلى مناقشة مائدة مستديرة مع قادة الصناعة حول تعزيز الإنتاج الدفاعي.

