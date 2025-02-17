محافظ الدقهلية: تكليف شركة نظافة بجمصة وتقسيم 15 مايو وزايد للارتقاء بمستوى الخدمات

أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، عن تكليف شركة نظافة وكنس الشوراع بمدينة جمصه وتقسيم 15 مايو وزايد، وذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بمستوى خدمات النظافة العامة لمدينة جمصه، وجميع المدن والمراكز والأحياء.

ووجه محافظ الدقهلية بتسليم 120 حاوية معدنية لمدينة جمصه، مشددا على ضرورة المتابعة اليومية لحالة النظافة ورفع أي تجمعات وتراكمات أولا بأول، وضرورة التنبيه على السكان بالالتزام بالقاء المخلفات البلدية في أماكنها المخصصة لهذا الغرض، وأنه لابد من مشاركة المواطنين في الحفاظ على المظهر الحضاري للمنطقة بالالتزام بوضع القمامة في الحاويات المخصصة لجمعها.

وأضاف محافظ الدقهلية أن حاويات جمع القمامة الجديدة التي دخلت الخدمة حتى اليوم بلغت 500 حاوية، وتأتي لدعم أعمال حملات رفع المخلفات والنظافة اليومية في إطار خطة شاملة لتحسين البيئة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة فيما يتعلق بقطاعي البيئة والنظافة، مشيرا إلى ضرورة المتابعة اليومية لحالة النظافة العامة بشوارع المدن والمراكز والقرى، حرصا على المظهر الجمالي للشوارع، وحفاظا على البيئة وصحة المواطنين.

ومن جهته أوضح محمد حمص مدير عام الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، أنه قد تم توزيع 120 من الحاويات الجديدة على مدينة جمصه، ليصبح إجمالي الحاويات المعدنية الموزعة على المراكز والمدن 500 حاوية، وفقا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية على المراكز لدعم منظومة النظافة فيها.