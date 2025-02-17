ماس كهربائي السبب.. إصابة مهندس وطفليه في حريق شقة سكنية بالهرم

أصيب مهندس وطفلاه بحروق واختناق، إثر نشوب حريق داخل شقتهم السكنية بمنطقة الهرم غرب محافظة الجيزة.

تلقى المقدم مصطفى الدكر، رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها اندلاع حريق داخل شقة سكنية بدائرة القسم.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق والذي خلف وراءه إصابة مهندس، بحروق في الوجه والقدمين، ونجليه "3، 12" سنة، بحالة اختناق، جري نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، ورجحت التحريات أن ماس كهربائي سبب نشوب الحريق.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.