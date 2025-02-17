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الإثنين 17 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

وفد من صندوق النقد يزور غانا للاطلاع على التقدم الاقتصادي المحرز

غانا
غانا
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أعلن صندوق النقد الدولي قيام فريق من موظفيه بزيارة إلى غانا في إطار التحرك الثنائي الرامي لتقييم التقدم الاقتصادي المحرز وفق الالتزامات المتفق عليها بين الجانبين.

وأشار بيان صادر عن صندوق النقد اليوم /الاثنين/ - إلى بدء المناقشات حول السياسات الغانية التي ستدعم ميزانية عام 2025 الجاري، ومن المقرر أن يستمر هذا الحوار خلال الأسابيع المقبلة.

وأوضح البيان أن الصندوق يعمل على تقييم التقدم الذي أحرزته غانا والوفاء بالالتزامات الرئيسية بموجب البرنامج المدعوم من الصندوق فيما يتم تقييم هذا رسميا في سياق الاستعراض الرابع لترتيب التسهيل الائتماني الموسع، ومن المتوقع إجراؤه في أبريل المقبل.
 

صندوق النقد غانا