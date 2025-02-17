ads
الإثنين 17 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

استخراج 10 جثث وإنقاذ 3 آخرين من أسفل عقار كرداسة المنهار

أرشيفية
أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نجحت قوات الإنقاذ البري في انتشال جثامين 10 متوفين وإنقاذ 3 أشخاص تم نقلهم إلي المستشفي في حادث إنهيار عقار مكون من 3 طوابق دائرة مركز شرطة كرداسة بمحافظة الجيزة.

مصرع 10 أشخاص إثر إنهيار عقار بكرداسة 

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغاً بحدوث إنهيار عقار بمنطقة كرداسة وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ البري وبالفحص إنهيار عقار مكون من 3 طوابق وتسبب في وفاة 10 أشخاص بينما أصيب 3 اخرين، وجري نقل جثامين المتوفين إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة فيما تم نقل المصابين إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

كرداسة انهيار عقار جثامين 10 متوفين مركز شرطة كرداسة إنهيار عقار بكرداسة مصرع 10 مصرع 10 أشخاص