استخراج 10 جثث وإنقاذ 3 آخرين من أسفل عقار كرداسة المنهار

نجحت قوات الإنقاذ البري في انتشال جثامين 10 متوفين وإنقاذ 3 أشخاص تم نقلهم إلي المستشفي في حادث إنهيار عقار مكون من 3 طوابق دائرة مركز شرطة كرداسة بمحافظة الجيزة.

مصرع 10 أشخاص إثر إنهيار عقار بكرداسة

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغاً بحدوث إنهيار عقار بمنطقة كرداسة وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ البري وبالفحص إنهيار عقار مكون من 3 طوابق وتسبب في وفاة 10 أشخاص بينما أصيب 3 اخرين، وجري نقل جثامين المتوفين إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة فيما تم نقل المصابين إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.