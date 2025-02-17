النفط يتراجع وسط آمال بانفراج الأزمة الروسية الأوكرانية

تراجعت أسعار النفط لليوم الرابع على التوالي، الاثنين 17 فبراير 2025، بفعل توقعات بأن اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا قد يخفف العقوبات التي تعطل تدفقات الإمدادات.

وبحسب “رويترز” فإن هناك مخاوف من أن تؤدي الحروب التجارية العالمية إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وضعف الطلب على الطاقة.

العقود الأجلة

وبحلول الساعة 01:12 بتوقيت جرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 20 سنتًا، أو 0.2%، لتصل إلى 74.59 دولارًا للبرميل.

وانخفض خام برنت بنسبة 3.1% خلال الجلسات الأربع الماضية، بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومسؤولون من إدارته عن بدء مناقشات مع روسيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

خام غرب تكساس



كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بمقدار 23 سنتًا، أو 0.3%، لتصل إلى 70.51 دولارًا للبرميل. وهبط الخام الأمريكي بنسبة 3.8% خلال الجلسات الأربع الماضية، وبلغ في وقت سابق من جلسة اليوم الاثنين 70.12 دولارًا للبرميل، وهو أدنى مستوى له منذ 30 ديسمبر.

وقال ترامب، الأحد، إنه يعتقد أنه قد يلتقي "قريبًا جدًا" بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمناقشة إنهاء الحرب في أوكرانيا.

توقعات الأسعار

تأتي تصريحاته في الوقت الذي تستعد فيه الولايات المتحدة وروسيا لعقد محادثات أولية في المملكة العربية السعودية خلال الأيام المقبلة.



وقال رئيس شركة "إن.إس تريدنج" التابعة لـ"نيسان للأوراق المالية" هيرويوكي كيكوكاوا: "الأسواق انخفضت بسبب احتمال وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، وما قد يترتب عليه من تخفيف العقوبات على موسكو".

أسعار النفط



وأضاف: "المخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي الناجم عن الحروب التجارية، بسبب سياسات ترامب، تؤثر أيضًا على الأسعار".

وتوقع كيكوكاوا أن يتم تداول خام غرب تكساس الوسيط في نطاق يتراوح بين 66 و76 دولارًا للبرميل لفترة من الوقت، مشيرًا إلى أن المزيد من الانخفاض في أسعار النفط قد يؤدي إلى الحد من إنتاج النفط الأمريكي