اليوم.. محاكمة المتهمين بقتل شاب في الطالبية

تنظر محكمة الجيزة، اليوم الاثنين، أولى جلسات محاكمة متهمين بقتل شاب بمنطقة الطالبية التابعة لمحافظة الجيزة، إثر خلافات بينهم.

وفي وقت سابق، كشفت التحقيقات أن بداية الواقعة كان بتاريخ 21 ديسمبر 2024، عندما نشب شجار بين المتهمين والمجني عليه على خلفية خلافات مالية، وعلى الرغم من تدخل العامة لإنهاء الشجار، إلا أن التوتر لم ينته، حيث عاد المجني عليه للتشاجر مع المتهمين مرة أخرى بعد وقت قصير.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمان جهزا أدوات القتل مسبقًا، حيث كان بحوزة المتهم الأول سلاح أبيض “مطواة”، بينما حمل المتهم الثاني عصا خشبية “شومة”.

وأكمل أمر الإحالة، أن عند مواجهة المجني عليه مرة أخرى، باغته المتهمان باستخدام أسلحتهما، حيث وجه المتهم الأول طعنات نافذة للمجني عليه، بينما قام المتهم الثاني بضربه ضربات متتابعة بالعصا.

وقالت تحقيقات رجال جهات التحقيق، أن المتهمين كانا قاصدين إزهاق روح المجني عليه، مما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة، كما جاء في تقرير الصفة التشريحية، التي تسببت في وفاته على الفور.

وجهت جهات التحقيق عدة تهم للمتهمين منها تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار للمتهمين، حيث أظهرت التحقيقات أنهما خططا للجريمة ونفذاها بشكل مدروس.