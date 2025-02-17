محاكمة 11 متهما في استهداف محلات الذهب والكنائس اليوم

تنظر محكمة الجنايات بمجمع محاكم بدر، اليوم الإثنين، جلسة محاكمة 11 متهمًا في قضية استهداف محلات الذهب والكنائس.

وجاء في التحقيقات بإشراف نيابة أمن الدولة العليا أن المتهمين ارتكبوا جرائم تمويل الإرهاب، وتوفير معلومات وأدوات لارتكاب عمليات عدائية.

وجهت النيابة لهم تهمًا بالإعداد لاستهداف محلات ذهب في القاهرة والجيزة والفيوم، ورصد كنائس وأفراد شرطة في الأقصر، تمهيدًا لعمليات عدائية.

أمر الإحالة

وأحالت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة، المتهمين ( عمر المسلوت ـ سيزرـ طالب بكلية الحقوق، ومحمد سليمان طالب، وإبراهيم عبد الظاهر سنجام طالب، وعبد الرحيم النوبي قناص الصعيد طالب بكلية العلوم، و أحمد محمد طه طالب، ومحمد أبو المجد طالب، وطه شعبان طالب بمهد فني تمريض، وصلاح ياسر طالب، وعبد الرحمن إدريس طالب، وإبراهيم شوقي المثقف أخصائي تمريض، وأبو بكر البرير سوداني الجنسية طالب بكلية حاسبات).

وبحسب أمر الإحالة فإن المتهمون في الفترة من 2021 وحتى مايو 2024، داخل مصر، جريمة من جرائم تمويل الإرهاب والتمويل كان لجماعة إرهابية وإرهابيين بأن وفروا وأمدوا الجماعة وأعضائها بإصدارات إلكترونية تحوي ملفات تثقيفية وأمنية وتقنية وعلوم ومعلومات وبيانات عن بعض الأهداف.

وذكر أمر الإحالة أن المتهمين في قضية استهداف محلات الذهب قاموا بالإعداد والتحضير لارتكاب جرائم إرهابية بأن رصد المتهمين الثالث والخامس والحادي عشر محلات الذهب الكائنة في مدينة نصر والمرج في القاهرة ومنطقة الدقي في الجيزة ومنطقة شارع السنترال في الفيوم.

وتابع أمر الإحالة أن المتهم السادس في قضية رصد استهداف محلات الذهب، كنيسة دير القديسين الأنبا بشاي والانبا بسنتاؤس في الأقصر وأفراد الشرطة المعينين لتأمينها تمهيدا لاستهدافهم بعمليات عدائية وقتل مالكي محلات الذهب وسرقة محتواها من الذهب.