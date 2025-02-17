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الإثنين 17 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

محاكمة مهندس بتهمة قتل والديه وشقيقه وصديقه بسبب الميراث اليوم

أرشيفية
أرشيفية
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تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار جمال السمري، اليوم الإثنين، محاكمة متهم بقتل والديه وشقيقه وصديقه، داخل منزلهم بمنطقة حدائق المعادي، بسبب خلافات على الميراث.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار جمال السمري، وعضوية المستشارين محمد سامح وعادل الغويط وسكرتارية وليد عبدالجواد.

وكشفت التحقيقات أن المتهم يعمل مهندسا وأقدم على إنهاء حياة 4 أشخاص من أسرته وصديق،  بسبب خلافات بينهم على الميراث.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم ارتكب مذبحة وقتل أفراد عائلته، بسبب خلافات، وتم إحالته إلى المحاكمة الجنائية بعد انتهاء التحقيقات.

 

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