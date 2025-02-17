من 7 لـ 15 %.. الفنادق المصرية ترفع أسعار الإقامة وتوقعات بانتعاش الطلب

رفعت شركات السياحة المصرية مستويات أسعار الإقامة في الفنادق بدءًا من العام الجاري بنسب تتراوح ما بين 7 إلى 15% مع توقعات بانتعاش حركة السفر إلى مصر.

وأكدت المصادر، إن مستويات الإشغال خلال الأسبوع الثاني من فبراير الجاري تراجعت لتصل إلى ما بين 75 إلى 80% في الغردقة ومرسى علم فيما انخفضت إلى نحو 85% في القاهرة من 90%، بينما سجلت ذروتها في فنادق الأقصر وأسوان متخطية 85% وفي شرم الشيخ وصلت إلى نحو 55%.

قال عضو مجلس غرفة الفنادق المصرية ورئيس غرفة الفنادق في البحر الأحمر، مودي الشاعر، في تصريحات صحفيه، إن تحديد الأسعار يستند على آليات العرض والطلب، والفنادق عملت على رفع الأسعار بنسب متفاوتة ما بين 7 إلى 15% مع توقعات نمو التدفقات السياحية الوافدة لمصر خلال العام الجاري بين 20-25%.