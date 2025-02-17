لليوم السادس.. تواصل الحملات التموينية على أسواق مرسي علم لضبط الأسعار

لليوم السادس علي التوالي، تواصل الحملات التموينية، على الأسواق ، بمدينة مرسى علم، وذلك للتحقق من صلاحية السلع وجودتها و ضبط الاسعار ، فى اطار خطة الدولة لضبط الاسعار ووالتحقق من الصلاحية وعدم استغلال التجار لاحتكار السلع خاصة في شهر رمضان المبارك.

وتابع اللواء حازم خليل رئيس مدينة مرسى علم، صباح اليوم، اعمال اللجنة التي كلفها للقيام بحملات مكثفة على الأسواق وذلك من أجل متابعة الأسعار وضبط السلع المجهولة المصدر و التصدي لكافة المخالفات والاشغالات الغير مرخصة .

أكد خليل ، تشديد الرقابة على الأسواق و الأسعار و متابعة إلتزام التجار بالاعلان عن الأسعار على كافة السلع المعروضة و اتخاذ كافةالإجراءات القانونية حيال المخالفين.