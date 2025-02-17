أسوان تستضيف الفوج المجمع لبرنامج "أهل مصر" بمشاركة أبناء البحر الأحمر

انطلقت امس، فعاليات الفوج المجمع لبرنامج "أهل مصر" لأبناء المحافظات الحدودية، بمحافظة أسوان خلال الفترة من ١٦ إلى ٢٠ فبراير ٢٠٢٥.

وشهد هذا الفوج مشاركة فعالة من محافظة البحر الأحمر، حيث يمثل أبناؤها جزءًا هاماً من هذا البرنامج الرئاسي بمشاركة أبناء حلايب والشلاتين وأبو رماد .

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر وبتوجيهات فراج عبد المقصود وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحر الأحمر وإشراف الدكتور أحمد السهم منسق عام برنامج أهل مصر و نادية ابراهيم السيد مدير الإدارة العامة لتنمية الشباب

شهد اليوم الأول، استقبال ثم لقاء مع لجنه نواب الشباب والرياضة بمجلس الشعب وفي المساء لقاء ترحيبي مع مدير مديرية اسوان بمكتبه مصر بأسوان ..ومنها التوجه إلي الاحتفال بتعامد الشمس علي وجه تمثال الملك رمسيس الثاني والمسرح الصيفي فوزي فوزي ويضم عدد كبير من دول العالم مثل فرقه الصين وفلسطين وكولومبيا وبنما والهند والجزائر ومصر

يهدف برنامج "أهل مصر" إلى تحقيق العديد من الأهداف السامية، من أهمها تعزيز روح الانتماء والوطنية لدى أبناء المحافظات الحدودية، تبادل الخبرات والثقافات بين شباب المحافظات المختلفة.تنمية مهارات الشباب وتأهيلهم للمشاركة الفاعلة في المجتمع، دعم المشاريع الشبابية وتوفير فرص العمل.

والجدير بالذكر ان برنامج الفوج المجمع سيشمل مجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة، منها زيارات ميدانية لعدد من الأماكن الأثرية والسياحية في جنوب سيناء. ندوات توعوية في مختلف المجالات، مثل القيادة، والتطوير الذاتي.

من المتوقع أن يحقق الفوج المجمع لبرنامج "أهل مصر" نتائج إيجابية، وأن يساهم في تعزيز التماسك الوطني وتنمية قدرات الشباب، وتأهيلهم للقيادة والمشاركة في بناء المستقبل.

رافق الفوج للإشراف حنان محمد ثروت مشرف المديرية وعوض الله كرار عوض الله مدير مركز شباب الشلاتين.