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الإثنين 17 فبراير 2025
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

انفجارات قوية تهز العاصمة الأوكرانية كييف

انفجارات في العاصمة
انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف
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ذكرت قناة "بابليك" التلفزيونية الأوكرانية أن انفجارات قوية هزت كييف وسط إنذارات بغارة جوية.

ونشرت قناة "بابليك" عبر "تلغرام: "سمعت أصوات انفجارات في كييف".

وبحسب الصحيفة، تم إعلان حالة التأهب لغارة جوية تضرب كييف.

يذكر أن القوات الروسية بدأت شن ضربات مكثفة على البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر 2022، وذلك بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي كانت تقف خلفه الأجهزة الأمنية الأوكرانية.

وتستهدف هذه الضربات منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية وإدارة الاتصالات العسكرية في جميع أنحاء أوكرانيا.

ومع ذلك، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن القوات الروسية لا تستهدف المنازل السكنية أو البنية التحتية الاجتماعية خلال مواجهاتها مع القوات المسلحة الأوكرانية، وأشار إلى أن العمليات العسكرية الروسية تركز على الأهداف العسكرية والاستراتيجية فقط.ش

انفجارات العاصمة الأوكرانية كييف