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الإثنين 17 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

ترامب يقلل من أهمية فرض قيود أوروبية على واردات الغذاء الأمريكية

الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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قلل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، من أهمية التقارير التي تتحدث عن سعي  الاتحاد الأوروبي  لحظر منتجات غذائية أمريكية.

وفي تصريحات للصحفيين بعد حضوره سباق "دايتونا 500" في فلوريدا، أكد ترامب أن الولايات المتحدة ماضية في تنفيذ خططها بفرض تعريفات جمركية متبادلة.

وقال: "لا بأس. دعهم يفعلون ذلك. إنهم يضرون أنفسهم فقط إن فعلوا ذلك".

وتحدثت تقارير إعلامية بأن المفوضية الأوروبية ستبحث الأسبوع المقبل فرض قيود صارمة على استيراد بعض الأطعمة المنتجة بمعايير مختلفة، في خطوة تهدف إلى حماية المزارعين الأوروبيين، مستوحاة من سياسات ترامب التجارية.

وتشهد العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي توترا متزايدا، لا سيما بعد قرار ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الصلب والألومنيوم اعتبارا من 12 مارس المقبل، مع تطبيق رسوم متبادلة في أبريل، بالإضافة إلى تعريفات منفصلة على السيارات والأدوية وأشباه الموصلات.

ومن المتوقع أن يزور مفوض التجارة الأوروبي ماروش شيفوفيتش واشنطن الاثنين لإجراء محادثات مع المسؤولين الأمريكيين حول السياسات التجارية الجديدة، كما سيُلقي كلمة في معهد أميركان إنتربرايز، وهو مركز أبحاث مقرب من الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترامب.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض قيود أوروبية الغذاء الأمريكية