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الإثنين 17 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

ستارمر: بريطانيا مستعدة لإرسال القوات إلى أوكرانيا في حال الضرورة

رئيس الوزراء البريطاني
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر
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أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن بلاده على استعداد لإرسال قواتها إلى أوكرانيا في حال الضرورة لتنفيذ الضمانات الأمنية الغربية المحتملة لكييف.

وقال ستارمر في مقال له، نشره في صحيفة "التلجراف"، الأحد، إن "بريطانيا على استعداد للعب الدور الرائد في إسراع العمل على الضمانات الأمنية لأوكرانيا. وهذا يشمل مواصلة دعم القوات المسلحة الأوكرانية التي قد خصصت لها بريطانيا 3 مليارات جنيه استرليني سنويا حتى عام 2030 على الأقل".

وتابع أن "هذا يعني أيضا استعدادنا والرغبة في المساهمة في تنفيذ الضمانات الأمنية لأوكرانيا من خلال إرسال قواتنا إلى أراضي البلاد في حال الضرورة".

وأيد ستارمر فكرة زيادة دور الدول الأوروبية في حلف الناتو ونفقاتها العسكرية.

وكانت وكالة "أسوشيتد برس" قد أفادت بأن عددا من الدول الأوروبية تعمل بشكل سري على خطة لإرسال القوات إلى أوكرانيا على خلفية المخاوف بشأن سياسات الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب.

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