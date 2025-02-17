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الإثنين 17 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

القوات الأمريكية تقتل مسؤولا بارزا في تنظيم القاعدة خلال ضربة جوية بسوريا

قائد القيادة المركزية
قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال مايكل إريك كوريلا
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أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، الأحد، عن تنفيذ ضربة جوية "دقيقة" في شمال غرب سوريا، أسفرت عن مقتل مسؤول بارز في أحد أفرع تنظيم القاعدة.

وأوضحت القيادة أن الضربة استهدفت مسؤول الشؤون المالية واللوجستية في تنظيم "حراس الدين"، الذي يعد فرعًا تابعًا لتنظيم القاعدة.

وأكدت القيادة أن هذه العملية تأتي في إطار التزامها المستمر، بالتعاون مع شركائها في المنطقة، لتعطيل وإضعاف الأنشطة الإرهابية، ومنع التخطيط أو تنفيذ هجمات تستهدف المدنيين والعسكريين الأمريكيين وحلفاءهم.

وفي بيان رسمي، شدد الجنرال مايكل إريك كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية، على أن القوات الأمريكية ستواصل ملاحقة الإرهابيين بلا هوادة، بهدف حماية الوطن والدفاع عن القوات الأمريكية وقوات الحلفاء والشركاء في المنطقة.

القوات الأمريكية تنظيم القاعدة ضربة جوية سوريا الجنرال مايكل إريك كوريلا قائد القيادة المركزية الأمريكية