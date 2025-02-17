زيلينسكي عن خططه للقاء ترامب: نعمل على تحديد الموعد

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الفرق الأوكرانية والأمريكية تواصل العمل على تحديد موعد زيارته للبيت الأبيض ولقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك لمناقشة الخطوات المقبلة لتحقيق السلام في أوكرانيا.

وأوضح زيلينسكي، ردًا على سؤال حول زيارته للبيت الأبيض خلال مقابلة إعلامية نقلتها وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية: "ليس لدي موعد محدد بعد، لكننا تحدثنا عن عقد لقاء، وستعمل فرقنا على ترتيبه".

كما أشار زيلينسكي إلى أن ترامب أبدى استعداده الدائم للقائه.

كان زيلينسكي قد قال، عقب لقائه نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، إنهما ناقشا البُعد الاقتصادي للأمن، مؤكدًا أن ضمانات الأمن تقع ضمن المسؤوليات الحصرية لرئيس الولايات المتحدة، باعتباره زعيم حلف شمال الأطلسي (الناتو).