الكرملين: روسيا والولايات المتحدة ستتحدثان عن «السلام وليس الحرب»

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف إن المحادثات الهاتفية الأخيرة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتن والأمريكي دونالد ترامب تعني أن موسكو وواشنطن ستركزان من الآن فصاعدًا على السلام.

وأضاف بيسكوف -في تصريحات إعلامية نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية الأحد - "إنهما يرسلان رسالة قوية مفادها أننا من الآن فصاعدًا سنحاول حل المشاكل من خلال الحوار، ومن الآن فصاعدًا سنتحدث عن السلام وليس الحرب".

وأشار بيسكوف إلى أن روسيا افتقرت تمامًا إلى التواصل مع الإدارة الأمريكية السابقة.

كان بوتين وترامب قد تحدثا هاتفيًا في 12 فبراير الجاري، وناقشا وقف الأعمال العسكرية في أوكرانيا، والعلاقات الثنائية، وبعض القضايا الأخرى، واتفق الزعيمان على الحفاظ على الاتصال وترتيب اجتماع وجهًا لوجه.