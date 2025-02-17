ads
الإثنين 17 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الكرملين: روسيا والولايات المتحدة ستتحدثان عن «السلام وليس الحرب»

المتحدث باسم الرئاسة
المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف إن المحادثات الهاتفية الأخيرة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتن والأمريكي دونالد ترامب تعني أن موسكو وواشنطن ستركزان من الآن فصاعدًا على السلام.

وأضاف بيسكوف -في تصريحات إعلامية نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية الأحد - "إنهما يرسلان رسالة قوية مفادها أننا من الآن فصاعدًا سنحاول حل المشاكل من خلال الحوار، ومن الآن فصاعدًا سنتحدث عن السلام وليس الحرب".

وأشار بيسكوف إلى أن روسيا افتقرت تمامًا إلى التواصل مع الإدارة الأمريكية السابقة.

كان بوتين وترامب قد تحدثا هاتفيًا في 12 فبراير الجاري، وناقشا وقف الأعمال العسكرية في أوكرانيا، والعلاقات الثنائية، وبعض القضايا الأخرى، واتفق الزعيمان على الحفاظ على الاتصال وترتيب اجتماع وجهًا لوجه.

المتحدث باسم الرئاسة الروسية الكرملين دميتري بيسكوف روسيا الولايات المتحدة