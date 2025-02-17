الصومال وأمريكا تنفذان عملية عسكرية ضد «داعش» الإرهابي بولاية بونتلاند

نفذت الحكومة الفيدرالية الصومالية وقيادة القوات الجوية الأمريكية (أفريكوم)، الأحد، عملية عسكرية مشتركة ضد مخابئ فلول قادة مليشيات تنظيم داعش الإرهابي في جبال "عل مسكاد" بمنطقة بري في ولاية بونتلاند.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، أن العملية التي تم التخطيط لها بشكل جيد تعززت بالعمليات المتوالية التي تنفذها قوات دراويش بونتلاند للقضاء على إرهابيي داعش، ولا تزال إحصائيات الخسائر التي تكبدها تنظيم داعش قيد التجميع، وسيتم الإعلان عن التفاصيل الكاملة فور الانتهاء من تقييم العملية التي لا تزال مستمرة.