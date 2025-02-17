مصرع 9 أشخاص في الولايات المتحدة بسبب الطقس السيئ

لقي تسعة أشخاص مصرعهم، جراء موجة طقس قاسية ضربت الولايات المتحدة، بينهم ثمانية في ولاية كنتاكي.

وبحسب قناة "الحرة" الأمريكية، أدت الأمطار الغزيرة إلى فيضانات مفاجئة غمرت الطرق وأجبرت مئات السكان على الإجلاء.

وأعلن حاكم ولاية كنتاكي، آندي بشير، أن عمليات الإنقاذ أسفرت عن إنقاذ مئات العالقين، بينما وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إعلان الولاية منطقة كوارث، مما يتيح لوكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية تنسيق جهود الإغاثة.

وأوضح بشير أن العديد من الوفيات، بما في ذلك أم وطفلها البالغ من العمر سبع سنوات، نجمت عن احتجاز سياراتهم وسط المياه المرتفعة.

وفي أجزاء أخرى من البلاد، تسببت العواصف القوية في وفاة شخص بولاية جورجيا، بعد سقوط شجرة على منزله، بينما واجهت مناطق السهول الشمالية درجات حرارة شديدة البرودة وصلت إلى ما دون 50 درجة مئوية تحت الصفر.

كما شهدت ولاية تينيسي انهيار سد في بلدة ريفاس الصغيرة، مما أدى إلى فيضانات واسعة النطاق دفعت فرق الإطفاء إلى تنفيذ عمليات إنقاذ عاجلة.