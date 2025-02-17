سفير ماليزيا بالقاهرة: الأقصر محط أنظار السائحين لدينا.. صور

غادر السفير محمد تريد بن سفيان، سفير دولة ماليزيا بالقاهرة محافظة الأقصر، وذلك عقب زيارة قصيرة أجراها للمحافظة، والتقى خلالها المهندس عبدالمطلب عماره محافظ الأقصر، لبحث سُبل تعزيز التعاون المُستقبلي في كافة مجالات العمل المُشتركة بين الجانبين.

لقاء سفير ماليزيا

وفي ختام زيارته، أكد السفير الماليزي بالقاهرة، على عمق وقوة وتاريخية العلاقات التي تربط بين مصر وماليزيا، مشيرًا إلى أن محافظة الأقصر تعد من أهم المحافظات المصرية التي تحظى بالاهتمام من الجانب الماليزي، لطبيعتها التاريخية والثقافية والسياحية.

كما وجه السفير الماليزي، الشكر لمحافظ الأقصر على حسن الاستقبال وحفاوة الترحيب، مؤكدًا أن الشعب الماليزي يطمح لزيارة الأقصر ومعرفة تاريخها العريق وأن الأقصر من أكثر المناطق المستهدفة للزيارة بالنسبة للسائحين الماليزيين، كما أشاد سفير ماليزيا بالقاهرة بمستوى الخدمة الطبية المقدمة بمستشفيات محافظة الأقصر في ظل منظومة التأمين الصحي الشامل التي تقدم خدمة متميزة في كافة التخصصات.

وكان محافظ الأقصر الأقصر، قد عقد لقاءًا مع سفير ماليزيا بالقاهرة بمكتبه بديوان عام المحافظة، بحضور كلًا من الدكتور محمد شعبان مدير هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، والدكتورة ريهام الشناوي مدير التعاون الدولي في الهيئة العامة للرعاية الصحية بالقاهرة.

ورحب المهندس عبدالمطلب عمارة بسفير دولة ماليزيا، مؤكدا على عمق العلاقات السياسية المصرية - الماليزية التاريخية والممتدة إلى الوقت الحالي على مستوى القيادة السياسية، وأيضا علاقات الود والصداقة الطيبة التي تربط بين الشعبين المصري والماليزي.

وأعرب محافظ الأقصر عن تطلعه إلى مزيد من أوجه التعاون بين الجانبين وزيادة أعداد السياح القادمين من ماليزيا لزيارة الأقصر، متمنيا للسفير إقامة طيبة وأن يستمتع بزيارة الآثار المصرية العريقة بالبرين الشرقي والغربي، وجمال الطبيعة الخلابة وجو الأقصر الساحر.

«السيسي» يبحث مع رئيس وزراء ماليزيا تعزيز التعاون الثنائي وتطورات القضية الفلسطينية

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد تلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، تناول سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، إلى جانب مناقشة تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، ويأتي هذا الاتصال في إطار الجهود المصرية المتواصلة لتنسيق المواقف الإقليمية والدولية بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال شهد تأكيدًا على قوة العلاقات بين مصر وماليزيا، وحرص الجانبين على تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، بما يعكس مكانة البلدين في إقليميهما، ويلبي تطلعات الشعبين والأمة الإسلامية.

وأشاد رئيس الوزراء الماليزي، بالدور المصري الفاعل في دعم الشعب الفلسطيني وحقن الدماء واستعادة الهدوء في المنطقة، مؤكدًا تقدير بلاده للتحركات المصرية المكثفة لحل الأزمة.

كما أكد الجانبان، خلال الاتصال، رفضهما لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، مشددين على أن إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية هي الحل الوحيد لتحقيق السلام الدائم والاستقرار في المنطقة.

IMG-20250216-WA0172

IMG-20250216-WA0173

IMG-20250216-WA0174

IMG-20250216-WA0175

IMG-20250216-WA0176

IMG-20250216-WA0177

IMG-20250216-WA0178