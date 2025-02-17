بالصور.. نقابة الفلاحين تكرم مدير أمن الأقصر ومدير البحث الجنائي

كرم وفد من نقابة الفلاحين بمحافظة الأقصر، بقيادة العمدة ضياء البتيتى، اللواء محمد الصاوى، مدير أمن الأقصر وقدم له الشكر نظرًا لمجهوداته في حفظ الأمن والأمان بالمحافظة.

تكريم مدير أمن الأقصر

كما كرم وفد النقابة، اللواء طه خاطر مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، وعدد من القيادات الشرطية، تكريما لهم على ما يبذلونه من أمن وأمان في جميع ربوع المحافظة، وذلك في إطار سياسة نقابة الفلاحين، التي تهدف إلى تكريم القيادات الذين يقومون بأعمال بارزة ومميزة في كافة المجالات الأمنية.

تكريم مدير البحث الجنائي

وقدّم البتيتى؛ درع النقابة لمدير أمن الأقصر، وحضر التكريم عدد من قيادات نقابة الفلاحين بالأقصر الذي ضم كل من العمدة منصور مدني، أمين مساعد النقابة العامة للفلاحين، والعمدة حمادة النوبي نائب نقيب الفلاحين، وعمر شحات لجنة الشباب بنقابة الفلاحين، ومنى عبده أمين لجنة الإعلام بنقابة الفلاحين، وعدد من القيادات الأمنية بالمحافظة.

ومن جانبه، أثنى اللواء محمد الصاوي مدير أمن الأقصر على هذا التكريم، مثمنًا دور نقابة الفلاحين في دعم المزارعين، والتنسيق المستمر مع قيادات الزراعة على توفير كل المستلزمات الزراعية، لتحقيق الاكتفاء وزيادة الإنتاج.

مدير أمن الأقصر: حملات مستمرة للحفاظ على الأسمدة المدعمة للمزارعين

وأضاف مدير أمن الأقصر، أنه يتم تسيير حملات متنوعة من رجال الأمن بمباحث التموين ومديرية الأمن، لمنع احتكار الأسمدة واستغلال التجار، وضبط الأسواق وتشديد الرقابة الأسمدة المدعمة، ومدى التزام التجار بالقوانين والقرارات ومصادرة الكميات للحفاظ على حقوق المزارعين.

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