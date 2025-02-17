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الإثنين 17 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط يلتقي المفكر المصري سمير مرقص في القاهرة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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التقى الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط البروفسور ميشال عبس ووفد من المجلس، المفكر المصري والوزير السابق الدكتور سمير مرقص في بالقاهرة.

شارك في اللقاء، الأمين العام المشارك القس رفعت فكري، مسؤولة الإعلام ومنسقة  العلاقات الكنسية والإعلامية في المجلس ليا عادل معماري. 
خلال اللقاء، ناقش الطرفان قضايا كنسية ووطنية لا سيما في ظل التحديات التي تواجه المنطقة والحاجة الى القيام بمشاريع تنموية وثقافية على ضوء الواقع الشرق اوسطي.

كما استعرض البروفسور  ميشال عبس أبرز النشاطات التي قام بها المجلس بمختلف أقسامه ودوائره، والتي تصب في مصلحة المسيحيين والكنائس، والوطن.

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