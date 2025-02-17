رئيس مجلس القيادة اليمني: إنهاء الإرهاب الحوثي يتطلب إعادة تعريف الجماعة كتهديد دائم

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد محمد العليمي أن العمل الدولي الناجع لإنهاء التهديدات الإرهابية في اليمن يتطلب إعادة تعريف الحوثي كتهديد دائم وليس مؤقت، وقال: "إن هذه المليشيات حتى وإن أوقفت هجماتها بشكل مؤقت، فإنها ستظل مستعدة على الدوام لاستئناف عملياتها الإرهابية".

وحث العليمي في لقاء المائدة المستديرة الذي نظمه مركز حلف شمال الأطلسي، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، المجتمع الدولي على ممارسة الضغوط القصوى على المليشيات، بدلا عن تقديم الحوافز، وأضاف: "إن هذه اللغة الوحيدة التي يفهمها الحوثي".

كما دعا مجددا المجتمع الدولي إلى تطوير شراكته الاستراتيجية مع الحكومة اليمنية على كافة المحاور بما فيها المحور الدفاعي لخلق معادلة ردع "يمنية دولية" ضد "السلوك الإرهابي الحوثي".