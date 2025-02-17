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الإثنين 17 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

"البوابة نيوز" تهنئ الدكتور جمال شفيق أحمد بخطوبة كريمته

البوابة نيوز تهنئ
"البوابة نيوز" تهنئ الدكتور جمال شفيق أحمد بخطوبة كريمته
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تتقدم أسرة التحرير، بمؤسسة "البوابة نيوز"، بأسمى آيات التهاني القلبية، للأستاذ الدكتور جمال شفيق أحمد أستاذ العلاج النفسي بجامعة عين شمس وأمين لجنة قطاع الطفولة بالمجلس الأعلى للجامعات، بخطبة  كريمته الدكتورة ياسمين جمال على ضابط الشرطة النقيب علي علاء نجل  اللواء محمد علاء الدين إسماعيل.

وفي جو أسري وسط أجواء من الفرحة والسعادة  احتفل  الأستاذ الدكتور جمال شفيق أحمد  أستاذ العلاج النفسي بجامعة عين شمس، والسيدة حرمه الإعلامية الدكتورة  شيماء إسماعيل، وأبناؤهما الإعلامي أحمد جمال، والمهندس محمود جمال، بخطوبة كريمتهم الدكتورة ياسمين جمال على  ضابط الشرطة النقيب علي علاء نجل اللواء محمد علاء الدين إسماعيل وحرمه السيدة أمل ثروت قنديل، بحضور  أبنائهما  المستشار أحمد علاء رئيس محكمة الأسرة والمحاسب سيف علاء الدين.

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البوابة نيوز جمال شفيق أحمد