الرئيس الفلسطيني يؤكد ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في غزة

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن"، ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار وتقديم المساعدات الإنسانية وعودة النازحين لمناطقهم واستلام السلطة الفلسطينية مهامها في قطاع غزة لتوفير الخدمات والتجهيز لإعادة الإعمار، والذهاب إلى عملية سياسية لتنفيذ حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية.

جاء ذلك وفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أمس الأحد، خلال لقاء الرئيس "أبو مازن"، بمقر إقامته في العاصمة الأردنية "عمان"، مع رئيس المؤتمر اليهودي العالمي رونالد لاودر، لبحث آخر المستجدات في الأراضي الفلسطينية، والجهود المبذولة لتثبيت وقف إطلاق النار.

وجدد "أبو مازن " التأكيد، خلال اللقاء، على رفضه القاطع لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أو الضفة الغربية بما فيها القدس إلى خارج بلادهم.

ومن جانبه، أكد رئيس المؤتمر اليهودي العالمي،إيمانه ودعمه للسلام وفق حل الدولتين، لتعيش دول المنطقة بأمن وسلام وحسن جوار.