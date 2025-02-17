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الإثنين 17 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

مصادر طبية فلسطينية: مستشفيات غزة تعاني نقصًا حادًا في الأكسجين

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي
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أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة أن مستشفيات القطاع تعاني نقصا حادا في الأكسجين، بعد أن أحرق الاحتلال الإسرائيلي ودمر المحطات المركزية لتوليده، خاصة في مجمع الشفاء الطبي، ومستشفيات الرنتيسي والدرة والإندونيسي، ومجمع النصر، ومحطة عيادة الشيخ رضوان.

وأوضحت المصادر وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أمس الأحد، أن المحطات المدمرة وعددها 10 كانت تلبي احتياج الأقسام الحيوية من الأكسجين كالعمليات، والعناية المركزة، والطوارئ، وحضانات الأطفال، إضافة إلى احتياج المرضى في المنازل.

وأشارت المصادر إلى أن منع الاحتلال إدخال محطات الأكسجين إلى مستشفيات القطاع سيفاقم الأزمة إلى مستويات تهدد حياة المرضى.

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