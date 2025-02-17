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الإثنين 17 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

المنزل اشتعل بالنيران| التحقيق في إصابة شخص في انفجار أسطوانة غاز بالصف

ارشيفيه
ارشيفيه
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حفظت جهات التحقيق بالجيزة، التحقيقات في واقعة إصابة شخص في انفجار أسطوانة غاز بقرية المناشي التابعة لمركز الصف، وذلك بعد تبين عدم وجود شبهة جنائية وراء الحادث، كما استعلمت عن الحالة الصحية للمصاب الذي أصيب بحروق متفرقة جراء الانفجار، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

تلقى مأمور مركز الصف إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بسماع دوي انفجار بقرية المناشي بدائرة المركز.
وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث المركز إلى محل البلاغ مدعومين بسيارتي إطفاء وتبين من خلال الفحص اشتعال النيران داخل منزل نتيجة انفجار أسطوانة غاز، مما أسفر عن إصابة شخص بحروق.
تم نُقل المصاب إلى مستشفى الصف المركزي للعلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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