بالتفاصيل.. إصابة 3 سيدات في تسريب غاز بحدائق أكتوبر

تجري جهات التحقيق بالجيزة، التحقيقات في إصابة 3 سيدات باختناق أثر تسرب غاز داخل منزلهم بمساكن الفردوس التابعة لمنطقة حدائق أكتوبر، وكلفت لجنة هندسية وفنية لفحص وصلات الغاز الخاصة بالمنزل والمحيطة به، وإعداد تقرير عن مدى صلاحيتها للعمل، بعدما استعملت عن الحالة الصحية للمصابين، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

البداية بإخطار تلقاه مأمور قسم شرطة حدائق أكتوبر، من إدارة شرطة النجدة بوجود حالات اختناق بمنطقة الفردوس بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية مدعومين بفريق إنقاذ بري في حضور طوارئ شركة الغاز، الي محل البلاغ وتبين بالفحص حدوث تسرب غاز داخل منزل بمساكن الفردوس، أسفر عن ٣ مصابات بحالات اختناق.

تم نقلهن إلى مستشفى أكتوبر المركزي للعلاج، وأغلقت شركة الغاز المحبس المغذي للعقار لحين إصلاح العطل، وتحرر محضر بالواقعة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.