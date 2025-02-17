دفن جثة سائق ومساعده لقيا مصرعهما في انقلاب سيارة نقل بالشيخ زايد

أمرت جهات التحقيق بالجيزة، بالتصريح بدفن جثتي سائق ومساعدة "التباع" لقي مصرعهما أثر حادث اصطدام سيارة نقل بحاجز خرساني مما أدى إلى انقلابها بمدينة الشيخ زايد، وذلك عقب الاطلاع على تقرير الطب الشرعي بأسباب الوفاة، والذي تبين أنه بسبب التصادم.

واستمعت جهات التحقيق إلى إفادات شهود العيان المحيطين بمسرح الحادث الذي أفادوا أن السائق هو من اصطدم بالحاجز وتسبب في انقلاب السيارة، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة نقل بمقطورة أثناء سيرها بمدينة الشيخ زايد، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة نقل مقطورة اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف السيارة واصطدامه بالحاجز الخرساني واشتعال كابينة القيادة، وأسفر الحادث عن وفاة السائق والتباع، جري نقل جثامين المتوفين إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.