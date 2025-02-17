منتخب مصر يتوج بطلًا لبطولة الدوحة الدولية الودية لكرة السلة

توج المنتخب المصري بطلًا لبطولة الدوحة الدولية الودية لكرة السلة في نسختها الثانية، وذلك بعد فوزه على منتخب الفلبين بنتيجة «86-55»، في اللقاء الذي أقيم مساء الأحد بصالة جامعة قطر، والتي شهدت حضورًا جماهيرًا كبيرًا من جانب مشجعي المنتخبين المصري والفلبيني.

شهدت المباراة أداءً قويًا من المنتخب الفلبيني في الفترة الأولى، حيث بدأ اللقاء بقوة ونجح في إنهاء الفترة الأولى لصالحه بنتيجة «19-18»، إلا أن المنتخب المصري عاد بقوة في الفترة الثانية وفرض أسلوبه على مجريات اللعب، ليحقق تفوقًا واضحًا بنتيجة «21-9»، قبل أن يواصل سيطرته في الفترة الثالثة «18-17»، ثم يختتم المباراة بأداء مذهل في الفترة الرابعة «29-10»، ليحقق فوزًا كبيرًا بفارق 31 نقطة.

أفضل لاعب في المباراة

تألق إيهاب أمين صالح، لاعب منتخب مصر، بشكل لافت وكان أفضل مسجل في المباراة بـ 20 نقطة، ما جعله يحصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة، فيما كان جاستن براونلي هو أبرز لاعبي المنتخب الفلبيني سجل 18 نقطة.

وفي مباراة أخرى أقيمت مساء الأحد، خسر المنتخب القطري أمام شقيقه المنتخب اللبناني بنتيجة «69-72»، في الجولة الثالثة والأخيرة.

وبنهاية مباريات البطولة، تصدر المنتخب المصري الترتيب برصيد 6 نقاط بالعلامة الكاملة، وجاء المنتخب اللبناني في المركز الثاني برصيد 5 نقاط، ثم المنتخب الفلبيني جاء في المركز الثالث برصيد أربع نقاط، ثم المنتخب القطري فجاء في المركز الرابع برصيد 3 نقاط.

وكان الاتحاد القطري لكرة السلة قد نظم النسخة الأولى من البطولة الدولية الودية في فبراير 2024، والتي شهدت مشاركة ستة منتخبات هي: قطر، البحرين، مصر، السعودية، إفريقيا الوسطى، والأردن، وقد توج المنتخب المصري بطلًا للبطولة في نسختها الأولى بعد فوزه على المنتخب القطري في المباراة النهائية بنتيجة «82-67».

وشهد مراسم التتويج السيد محمد بن سعد المغيصيب رئيس الاتحاد القطري لكرة السلة، والسيد أحمد يوسف محمد مبارك الدرويش أمين السر المساعد الاتحاد القطري لكرة السلة، والسيد فؤاد جرجس مؤسس حيث توج المنتخب المصري بكأس البطولة والميداليات الذهبية، وجاء المنتخب اللبناني في المركز الثاني ونال الميداليات الفضية، وحل المنتخب الفلبيني في المركز الثالث وحصد الميداليات البرونزية، فيما جاء المنتخب القطري في المركز الرابع.

وشهدت النسخة الثانية، التي نظمت تحت إشراف الاتحاد القطري لكرة السلة وبمشاركة أربعة منتخبات هي: قطر «المستضيف»، مصر، لبنان، والفلبين.

وتأتي البطولة في إطار استعدادات المنتخبات لخوض النافذة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى كأس افريقيا وآسيا 2025.