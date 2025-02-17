اليوم.. «ثرثرة فوق النيل» ضمن عروض المسرح الغنائي بمهرجان إبداع

يقدم المخرج حسام التوني، عرضه المسرحي الجديد «ثرثرة فوق النيل» عن رواية أديب نوبل نجيب محفوظ، لفريق المعهد العالي للفنون المسرحية، بأكاديمية الفنون بالقاهرة وذلك على مسرح وزارة الشباب والرياضة سابقا، في الثامنة مساء اليوم الإثنين، ضمن مسابقة المسرح الغنائي الاستعراضي بمهرجان إبداع.

وقال المؤلف أحمد زيدان معد الرواية وصاغها شعريًا للمسرح: «نقدم العرض عن رواية «ثرثرة فوق النيل» للأديب العالمي نجيب محفوظ، التي نشرت عام 1964 ورهانًا في التجربة على مسرحة الرواية ونقدمها بطريقتنا بعيدا عن نسخة الفيلم الذي تم إنتاجه في 1971 ورهان آخر على تقديمها بشكل غنائي أتمنى أن ننجح في تلك الرهانات وصنع نسختنا الخاصة مع نخبة رائعة من الممثلين المتمكنين من الغناء ومخرج مغامر دائمًا يبحث عن الجديد وملحن مؤمن بالتجربة وله باع كبير وناجح في الرهانات الموسيقية للعروض».

«ثرثرة فوق النيل» من بطولة محمود متولي، باسم سليمان، يوسف رزق، ليلى عبد القادر، راماج، أيمن عبد النعيم، دميانة جودة، مصطفى الشخيبي، روايدا نبيل، محمد عصام.

استعراضات إبراهيم كابو، أزياء أحمد صابر، ماكياج يارا إبراهيم، تصميم بوستر أحمد الجوهري، ديكور محمود ياسر عبد الحكيم، إضاءة أحمد أمين، وياسمين هاني، مخرجان مساعدان أحمد أبو الغيط، وليد حربي مخرجان منفذان هالة محمد، محمود متولي، مساعد إخراج باسل داري.

«ثرثرة فوق النيل» تأليف موسيقي والحان وتوزيع زياد هجرس، والعرض المسرحي عن رواية الأديب العالمي نجيب محفوظ، إعداد وأشعار أحمد زيدان، وإخراج حسام التوني.

وتتشكل لجنة التحكيم لمسابقة مجال المسرح الغنائي الاستعراضي، في مهرجان «إبداع» والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة، لفرق الكليات والجامعات المصرية، من الفنانة صفاء أبو السعود، المخرج عادل عبده، رئيس قطاع البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية الأسبق، ومخرج الأوبرا دكتور عبدالله سعد.