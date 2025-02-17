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الإثنين 17 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

ديربى إيطاليا.. يوفنتوس يهزم إنتر ميلان بهدف نظيف في الدوري الإيطالي

كونسيساو
كونسيساو
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حقق فريق يوفنتوس فوزًا صعبًا على غريمه إنتر ميلان بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإيطالي.

 وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق اللاعب شيكو كونسيساو في الدقيقة 74، بعد تمريرة حاسمة من راندال كولو مواني. 

شهد اللقاء تنافسًا قويًا بين الفريقين، حيث انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أي فرص خطيرة تذكر. 

ونجح يوفنتوس في الحفاظ على تقدمه حتى نهاية المباراة ليحصد ثلاث نقاط ثمينة تعزز موقفه في سباق الدوري. 

بهذا الفوز، يواصل يوفنتوس ملاحقة الفرق المتقدمة في جدول الترتيب، فيما تجمد رصيد إنتر ميلان فى جدول الترتيب 

فريق يوفنتوس انتر ميلان الدورى الإيطالى شيكو كونسيساو ثلاث نقاط سباق الدوري