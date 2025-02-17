منافسة دراما البطل الشعبي في الموسم الرمضاني| العوضي يواصل أحلام الفتى الشعبي.. ومصطفى شعبان يراهن على جلباب الصعيد

مع بداية الأجواء الدرامية لموسم رمضان، ومع الزخم الفني لعدد كبير من المسلسلات المنتظر عرضها للمنافسة في السباق الرمضاني، تطل علينا دراما البطولة الشعبية برهان درامي كبير من المنتجين ونجوم الصف الأول.

وأصبحت الدراما الشعبية أحد أهم عناصر الجذب خلال السنوات الأخيرة، وملاذ آمن لكثير من النجوم لضمان تحقيق نسب مشاهدات مرتفعه، ومنهم من خطى في الطريق دون تراجع، ومنهم من عاود إليها والآخر حفر الاسم الشعبي في أذهان جمهوره.

ويأتي الموسم الرمضاني المقبل، كأحد أهم المواسم الدرامية للبطولة الشعبية، وذلك للكثير من الأسباب، نرصد لكم أبرز الأعمال الخاصة بالدراما الشعبية، وأسباب الاستثناء هذا العام في التنافس بينها.

العتاولة "استمرار واستثمار لنجاح الموسم الأول"

يشارك مسلسل العتاولة في الموسم الحالي، بالجزء الثاني من العمل، بعد أن حقق الجزء الأول نجاحًا كبيرًا، ونسب مشاهدات مرتفعة.

وقدم المسلسل حالة وتناغم كبير بين كوكبة من النجوم من أبطال الجزء الأول، وكانت الدراما الشعبية هي العنوان الرئيسي المسيطر على الأحداث، وجسد الثلاثي أحمد السقا وطارق لطفي طرف معاد لضلع المثلث الفنان باسم سمرة، والذي نجح في تقديم أداء كبير كعادته لأدوار الشر، ولكن على طريقته الخاصة.

وفي الجزء الثاني يرفع مسلسل العتاولة شعار التحدي على ساحة المنافسة للدراما الشعبية في الموسم الرمضاني، وسط منافسة شرسة هذا الموسم، ولكن يدخل مسلسل العتاولة برصيد فني لدى الجمهور، بسبب نجاح الجزء الأول، وارتباط الجمهور بالعمل والأحداث والأبطال.

المسلسل بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، فيفي عبده، زينب العبد، مصطفى أبوسريع، والإخراج أحمد خالد موسي.

أحمد العوضي "أحلام الفتى الشعبي"

يشارك الفنان أحمد العوضي في الموسم الرمضاني المقبل، بمسلسل "فهد البطل"، والذي يظهر من خلاله الفنان أحمد العوضي، بنفس الأداء الشعبي الذي اعتاده جمهوره، خلال المشاركات الدرامية في السنوات الأخيرة.

ويعتبر الفنان أحمد العوضي أحد أشرس المنافسين لأعمال الدراما الشعبية هذا العام، وذلك لأنه قدم البطل الشعبي خلال السنوات الأخيرة، وحقق نجاحات كبيرة مع الجمهور، استطاع من خلالها أن يفرض نفسه بشكل كبير في هذا اللون من الأعمال الفنية.

ويشارك العوضي بشخصية ظهرت في برومو المسلسل الدعائي، بشكل تصاعد وتصارع للأحداث بشكل، في أجواء من التحديات والسجن والخروج والانتقام، وهي العناصر التي تجذب الجمهور.

المسلسل بطولة أحمد العوضي، ميرنا نور الدين، كارولين عزمي، محمود البزاوي، حمزة العيلي، عصام السقا، أحمد عبد العزيز، والإخراج محمد عبد السلام.

عمرو سعد "رهان البطولة الشعبية الأضمن"

قدم الفنان عمرو سعد مسيرة درامية حافلة بالأعمال على مدار السنوات الماضية، ونجح في الكثير منها، ولم يحقق في بعضها النجاح المنتظر.

حتى جاءت فرصة الدراما الشعبية، والتي استطاع من خلال ثنائية فنية مع الفنان مصطفى شعبان، من تحقيق نجاح استثنائي في مسلسل "ملوك الجدعنة"، حتى تيقن الفنان عمرو سعد من سحر الأعمال الشعبية، ومدى ارتباط الجمهور بها، ومدى احتمالية نجاحها بشكل أكبر من أي عمل آخر.

ليقدم بعدها الفنان عمرو سعد سلسلة من أعمال دراما البطل الشعبي، والتي لاقت قبولًا كبيرًا مع الجمهور، منها مسلسلات، "ملوك الجدعنة"، "توبة"، "الأجهر".

يطل علينا هذا العام الفنان عمرو سعد، من خلال مسلسل "سيد الناس"، والذي ظهر من خلال البرومو الدعائي للمسلسل بشكل فيه تحدي وصمود وصراع، من خلال حالة من الصراع والخصومة والعداوات، والتي تشغل الأحداث منذ اللحظات الأولى للعمل.

المسلسل بطولة عمرو سعد، خالد الصاوي، إلهام شاهين، عماد زيادة، أحمد فهيم، أحمد رزق، والإخراج محمد سامي.

حكيم باشا "البطل الشعبي في جلباب الصعيد"

يشارك الفنان مصطفى شعبان في الموسم الرمضاني المقبل بمسلسل "حكيم باشا"، والذي يظهر من خلاله بشكل مغاير عما قدم في السابق.

وبعد سلسلة نجاحات كبيرة لدراما البطل الشعبي، بداية من النجاح الكبير لمسلسل "ملوك الجدعنة"، والذي شاركه البطولة الفنان عمرو سعد، حتى قدم عددا كبيرا من الأعمال الدرامية الخاصة به، مثل "بابا المجال، المعلم" وغيرها الكثير.

وفي تغيير جلد لشكل البطل الشعبي، ومن زاوية الجلباب الصعيدي، يقدم الفنان مصطفى شعبان حالة من الإثارة منذ طرح البرومو الدعائي للمسلسل، خاصةً في تصاعد الأحداث، وطرح الكثير من التفاصيل عن عالم ودنيا الصعيد والعادات والتقاليد بينهم.

وينتظر الفنان مصطفى شعبان المنافسة بشخصية الرجل الصعيدي، والتي لها شعبية كبيرة على مدار التاريخ الدرامي مع الجمهور.

المسلسل بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، رياض الخولي، أحمد صيام، دينا فؤاد، محمد نجاتي، والإخراج أحمد خالد أمين.

أبرز أسباب الموسم الاستثنائي لدراما البطل الشعبي

هناك الكثير من العوامل والأسباب التي تجعل دراما البطل الشعبي لها الكثير من الشغف والانتظار من الجماهير هذا العام، وأبرز تلك الأسباب..

التنوع الفني:

هناك حالة من التنوع الفني بين الأعمال والأبطال المشاركين، وهو ما يمثل تنوع وعنصر جذب كبير لدى الجمهور، خاصةً أن العوضي له طبيعة خاصة في أعماله، وهو في مواجهة ثلاثي نجوم العتاولة الفنان أحمد السقا وطارق لطفي وباسم سمرة، وبقصة مغايرة، في منافسة لمسلسل سيد الناس مع الفنان عمرو سعد، بجلباب صعيدي ونقلة مغايرة للفنان مصطفى شعبان.

توافر أسباب النجاح:

لعل الموسم الحالي يقدم أسباب النجاح الخاصة بكل عمل من دراما البطل الشعبي..

على مستوى "فهد البطل"، يعتبر الفنان أحمد العوضي هو أحد أهم فرسان رهان الدراما الخاصة بالبطل الشعبي، وسبب نجاحات العوضي على مستوى السنوات الأخيرة، أصبح وجود عمل باسم العوضي هو بمثابة منافس قوي خلال الموسم.

العتاولة "تجمع نجوم ونجاح سابق"

يعتبر الجزء الثاني لمسلسل العتاولة هو استمرار لاستثمار النجاح، إلى جانب تجمع عدد كبير من النجوم والذي يحظى كل منهم بشعبية كبيرة، مثل الفنان أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، فيفي عبده.

عمرو سعد "سيد الناس استمرار الضمان"

يقدم الفنان عمرو سعد حالة من النجاح في نوعية أعمال البطل الشعبي، ويقدم سيد الناس استمرارا لأعمال ضمن من خلالها الفنان عمرو سعد النجاح خلال السنوات الأخيرة.

مصطفى شعبان "الأعمال الصعيدية نوستالجيا الجمهور للتاريخ الأبرز"

يعتبر مسلسل "حكيم باشا" للفنان مصطفى شعبان، حالة من ذكريات الجمهور لأهم الأعمال التي حققت نجاحًا كبيرًا على مدار التاريخ الدرامي، والتي تنتمي للأعمال الصعيدية، وأبرزها "ذئاب الجبل، الضوء الشارد".