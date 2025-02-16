نائب محافظ القاهرة توجه بتكثيف الحملات للقضاء على الإشغالات والباعة الجائلين بالعاصمة

أكدت المهندسة مني البطراوي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية خلال لقائها الذي عقدته اليوم برؤساء أحياء المنطقة على العمل الجاد للإرتقاء بجميع احياء الشرقية عن طريق التطوير الدائم وإقامة المشروعات الهامة والحيوية التى تمس المواطن بشكل مباشر تنفيذًا لتوجيهات الدكتور/ ابراهيم صابر محافظ القاهرة.

حضر اللقاء رؤساء أحياء المنطقة الشرقية و مديرى الإدارة الهندسية والمتابعة الميدانية ونظم المعلومات بالمنطقة الشرقية لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الإستثمارية للعام المالي الحالي٢٠٢٤-٢٠٢٥ ومتابعة انجاز المتغيرات المكانية وملف التصالح على مخالفات البناء وعرض المعوقات التي تواجه سير العمل بكل حي والعمل علي إيجاد حلول لها وتقديم كافة وسائل الدعم الممكنة لتذليل تلك المعوقات.

ووجهت نائب المحافظ بضرورة المتابعة اليومية لانتظام سير العمل فى البت في طلبات التصالح على مخالفات البناء تطبيقًا لقانون التصالح الجديد الصادر برقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣ بجميع المراكز التكنولوجية بأحياء المنطقة، مع توفير أوجه الدعم اللازم لتيسير الإجراءات للمواطنين و المتابعة الدورية لملف الحد من مخالفات البناء وإزالة التعديات طبقا لمنظومة المتغيرات المكانية وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وأيضا تكثيف الحملات الدورية للقضاء على ظاهرة الإشغالات والباعة الجائلين وإزالة التعديات بالمنطقة.