5 ميداليات حصيلة مشاركة الفراعنة ببطولة إفريقيا للريشة الطائرة بالكاميرون

حصد لاعبو المنتخب الوطني الأول للريشة الطائرة، 5 ميداليات، خلال مشاركتهم ببطولة أفريقيا المقامة بالعاصمة الكاميرونية "ياوندي"، خلال الفترة من 10 وحتى 16 فبراير الجاري.

وحصل الفراعنة على 5 ميداليات متنوعة بواقع ذهبية و3 فضيات وبرونزية.

حيث حصلت نور يسري على ذهبية منافسات فردي السيدات، بعد تغلبها على زميلتها ضحى هاني بنتيجة 2-0 والتي حصلت على الميدالية الفضية الأولى، فيما حصل أدهم حاتم الجمال على الميدالية الفضية الثانية بعد خسارته بصعوبة أمام بطل نيجيريا، والتي شهدت إصابة لاعب منتخبنا الوطني في النقاط الأخيرة من عمر المباراة، وهو ما منعه من خوض منافسات المباراة النهائية رفقة زميلته ضحى هاني في منافسات الزوجي المختلط ليحصدوا الفضية الثالثة.

وكان منتخبنا الوطني قد توج ببرونزية منافسات الفرق، بعد خسارته أمام المنتخب الجزائري بصعوبة بنتيجة 3-2.

وتضم البعثة المصرية في البطولة القارية 11 لاعبًا ولاعبة إضافة إلى رئيس البعثة مروة علي إبراهيم عضو مجلس إدارة اتحاد الريشة الطائرة، وعبد الرحمن جمال طبيب المنتخب.

ويضم منتخب الرجال 6 لاعبين وهم:" أدهم حاتم الجمال - كريم محمود عزت - محمود منتصر - عبد الرحمن مجدي عبد الستار - سيف عمر - أحمد علي بهنساوي"، فيما يتكون منتخب السيدات من 5 لاعبات وهن: "ضحي هاني - نور يسري - عاليا الغندور - هادية الجندي - فاطمة ربيع"، ويقود المنتخب فنيًا المدرب الصيني "زو مين".

وانطلقت منافسات الفرق المختلطة، الإثنين الموافق 10 فبراير واستمرت حتى الخميس 13 من نفس الشهر، وأعقبها انطلاق منافسات الفردي والزوجي من 14 وحتى 16 من فبراير الجاري.

الجدير بالذكر، أن منتخب مصر هو حامل لقب البطولة في نسختي 2021 و2023.