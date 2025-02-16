أسدل الستار على حفل توزيع جوائز الأكاديمية البريطانية لفنون السينما “بافتا” في نسخته الـ78، والمقام بقاعة ألبرت الملكية بالعاصمة البريطانية لندن، وسط حضور عدد كبير من نجوم السينما العالمية.

وذهبت الجائزة الكبرى إلى فيلم "Conclave"، الذي دخل الحفل بأكبر عدد من الترشيحات (11)، متساويا مع فيلم "The Brutalist" للمخرج برادي كوربيت، حيث فاز كل منهما بأربع جوائز بافتا.

وفيما يلي القائمة الكاملة لجوائز “بافتا” 2025:

أفضل فيلم

Conclave

أفضل فيلم بريطاني

Conclave

أفضل ممثلة

Anora - ميكي مادسون

أفضل ممثل

The Brutalist - أدريان برودي

أفضل ممثلة مساعدة

Emilia Pérez - زوي سالدانا

أفضل ممثل مساعد

كيران كولكن - A Real Pain

أفضل مخرج

برادي كوربيت - The Brutalist

أول ظهور متميز لكاتب أو مخرج أو منتج بريطاني

Kneecap

أفضل فيلم أجنبي

Emilia Pérez

أفضل فيلم وثائقي

Super/Man: The Christopher Reeve Story

أفضل فيلم رسوم متحركة

Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl

أفضل سيناريو أصلي

A Real Pain

أفضل سيناريو مقتبس

Conclave

جائزة أفضل نجم صاعد

ديفيد جونسون

أفضل موسيقى تصويرية

The Brutalist

أفضل طاقم عمل

Anora

أفضل تصوير سينمائي

The Brutalist

أفضل تصميم الأزياء

Wicked

أفضل مونتاج

Conclave

أفضل تصميم إنتاج

Wicked

أفضل مكياج وتصفيف شعر

The Substance

أفضل صوت

Dune: Part Two

أفضل مؤثرات بصرية

Dune: Part Two

أفضل فيلم قصير بريطاني

Rock, Paper, Scissors

أفضل فيلم رسوم متحركة بريطانى قصير

Wander to Wonder