أسدل الستار على حفل توزيع جوائز الأكاديمية البريطانية لفنون السينما “بافتا” في نسخته الـ78، والمقام بقاعة ألبرت الملكية بالعاصمة البريطانية لندن، وسط حضور عدد كبير من نجوم السينما العالمية.
وذهبت الجائزة الكبرى إلى فيلم "Conclave"، الذي دخل الحفل بأكبر عدد من الترشيحات (11)، متساويا مع فيلم "The Brutalist" للمخرج برادي كوربيت، حيث فاز كل منهما بأربع جوائز بافتا.
وفيما يلي القائمة الكاملة لجوائز “بافتا” 2025:
أفضل فيلم
Conclave
أفضل فيلم بريطاني
Conclave
أفضل ممثلة
Anora - ميكي مادسون
أفضل ممثل
The Brutalist - أدريان برودي
أفضل ممثلة مساعدة
Emilia Pérez - زوي سالدانا
أفضل ممثل مساعد
كيران كولكن - A Real Pain
أفضل مخرج
برادي كوربيت - The Brutalist
أول ظهور متميز لكاتب أو مخرج أو منتج بريطاني
Kneecap
أفضل فيلم أجنبي
Emilia Pérez
أفضل فيلم وثائقي
Super/Man: The Christopher Reeve Story
أفضل فيلم رسوم متحركة
Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl
أفضل سيناريو أصلي
A Real Pain
أفضل سيناريو مقتبس
Conclave
جائزة أفضل نجم صاعد
ديفيد جونسون
أفضل موسيقى تصويرية
The Brutalist
أفضل طاقم عمل
Anora
أفضل تصوير سينمائي
The Brutalist
أفضل تصميم الأزياء
Wicked
أفضل مونتاج
Conclave
أفضل تصميم إنتاج
Wicked
أفضل مكياج وتصفيف شعر
The Substance
أفضل صوت
Dune: Part Two
أفضل مؤثرات بصرية
Dune: Part Two
أفضل فيلم قصير بريطاني
Rock, Paper, Scissors
أفضل فيلم رسوم متحركة بريطانى قصير
Wander to Wonder