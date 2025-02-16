نيس يواصل تألقه ويقسو على لوهوفر بثلاثية في الدوري الفرنسي

حقق نيس فوزًا ثمينًا على مضيفه لوهوفر بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، ضمن منافسات الدوري الفرنسي، ليواصل نيس سلسلة نتائجه الإيجابية ويعزز موقعه في المربع الذهبي.

بدأ اللقاء بقوة من جانب نيس، حيث افتتح جايتان لابورد التسجيل مبكرًا في الدقيقة 16، قبل أن يضاعف زميله إتيان يوت كينكوي النتيجة بهدف ثانى في الدقيقة 18، ليضع الفريق الضيف في موقف مريح مع بداية المباراة.

ورغم البداية القوية لنيس، لم يستسلم لوهوفر، حيث تمكن ياسين كشطة من تقليص الفارق في الدقيقة 28 بعد تمريرة رائعة من محمدو دياوارا، ليعيد الأمل لأصحاب الأرض في العودة إلى اللقاء.

وفي الوقت الذي كان يحاول فيه لوهافر إدراك التعادل، نجح سفيان ديوب في حسم الأمور لصالح نيس بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة +90 من الوقت بدل الضائع، مستفيدًا من تمريرة حاسمة من جيريمي بوجا، ليؤكد تفوق فريقه ويقضي على آمال لوهافر في العودة.

المربع الذهبي

بهذا الفوز، يرفع نيس رصيده ويعزز موقعه في المربع الذهبي، بينما يواصل لوهوفر معاناته في مناطق الهبوط، حيث بات بحاجة ماسة لحصد النقاط في المباريات المقبلة للخروج من أزمته.